Роман Филимонов станет старшим вице-президентом группы «Илим»

Группа «Илим» создала новую должность – старшего вице-президента по капитальным инвестициям. С 6 ноября ее занял Роман Филимонов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

С 2016 г. Филимонов был первым заместителем председателя правления, членом правления «Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС, входит в «Россети»).

Группа «Илим» – крупнейшая компания целлюлозно-бумажной промышленности России. В ее состав входят три целлюлозно-бумажных комбината, два современных гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». По данным пресс-службы, годовой объем производства компании по итогам 2018 г. превышает 3,4 млн т. целлюлозно-бумажной продукции, которая поставляется более чем в 70 стран мира.