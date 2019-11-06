Глава Приангарья прокомментировал переход управления лесами на федеральный уровень

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ответил на вопрос о том, как в регионе реагируют на то, что полномочия управления лесами от области могут перейти на федеральный уровень. В программе эфира «Отражение» на телеканале ОТР он сказал, что главное – это совместное решение задач в сфере управления лесами, а распределение прав и полномочий – это вопрос определенных договоренностей. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Стоит, напомнить, что в лесной отрасли региона этим летом были серьезные проблемы. Министра лесного хозяйства Иркутской области обвинили в деле о массовой вырубке леса под предлогом санитарной в заказнике «Туколонь» в Казачинско-Ленском районе. В СМИ также муссировалась тема, что сильные пожары на севере региона произошли из-за некачественной охраны.

Глава региона в телевыступлении сделал акцент на том, что, несмотря на серьезные риски, удалось избежать перехода огня на населенные пункты. Ни одного такого случая не было. Что касается незаконных рубок на территории Иркутской области, то в 2018 году они сократились на 48% по сравнению с данными 2017 года. Тенденция на снижение продолжает наблюдаться и в 2019 году. А налоговые платежи по сравнению с 2015 годом, выросли настолько, что по официальным данным в 2018 году Иркутская область стала лидером среди всех регионов России, увеличив налоговую отдачу от лесопромышленного комплекса более, чем в три раза.

– Эти цифры подтверждаются на уровне федерации. И даже председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, пользуясь не нашими цифрами, а данными федеральной статистики и правительства России, приводил в пример Иркутскую область, когда мы в два раза сократили незаконные рубки, – отметил Сергей Левченко.