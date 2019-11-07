Россияне ждут решительных перемен в стране

Россияне все еще недовольны ситуацией в стране, тем не менее их устроит рост благосостояния при отсутствии конкуренции и сохранении авторитарного режима правления. Пишет в своей статье «Forbes» со ссылкой на доклад Московского центра Карнеги.

Нужны ли перемены? (% респондентов)

Июль 2017 Май 2018 Июль 2019 Нужны решительные, полномасштабные перемены 42 57 59 Нужны лишь незначительные изменения 41 25 31 Никаких перемен не нужно, пусть все остается как есть 11 10 8 Затрудняюсь ответить 7 8 2

За последние пару лет число отвечающих на этот вопрос утвердительно выросло, констатируют авторы доклада — Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Центра Карнеги, и Денис Волков, замдиректора Центра Левады. Увеличилась как доля респондентов, уверенных, что нужны решительные перемены, так и тех, кто ждет небольших изменений.

Здесь важен не только серьезный (на 40%) рост сторонников решительных преобразований, но и повышение с 82-83% до 90% доли тех, кто полагает необходимым какие-либо изменения.

После политических волнений лета-осени 2019 в Москве и серии заметных протестных выступлений в регионах было бы естественно ожидать, что речь идет о политических преобразованиях.

Как утверждают авторы доклада, в стране построен полноценный «капитализм для своих»: им достались слишком большие доли экономического пирога. Поэтому для правящих элит экономический рост не особенно нужен, а вот повышение конкуренции могло бы им сильно вредить. Население находится в прямо противоположном положении: поскольку «передел» экономического пирога крайне маловероятен, рост благосостояния возможен только при ощутимом экономическом росте. Но его нет уже 11-й год, с 2009-го.