Россияне ждут решительных перемен в стране

Россияне все еще недовольны ситуацией в стране, тем не менее их устроит рост благосостояния при отсутствии конкуренции и сохранении авторитарного режима правления. Пишет в своей статье «Forbes» со ссылкой на доклад Московского центра Карнеги.
Нужны ли перемены? (% респондентов)
|
|
Июль 2017
|
Май 2018
|
Июль 2019
|
Нужны решительные, полномасштабные перемены
|
42
|
57
|
59
|
Нужны лишь незначительные изменения
|
41
|
25
|
31
|
Никаких перемен не нужно, пусть все остается как есть
|
11
|
10
|
8
|
Затрудняюсь ответить
|
7
|
8
|
2
За последние пару лет число отвечающих на этот вопрос утвердительно выросло, констатируют авторы доклада — Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Центра Карнеги, и Денис Волков, замдиректора Центра Левады. Увеличилась как доля респондентов, уверенных, что нужны решительные перемены, так и тех, кто ждет небольших изменений.
Здесь важен не только серьезный (на 40%) рост сторонников решительных преобразований, но и повышение с 82-83% до 90% доли тех, кто полагает необходимым какие-либо изменения.
После политических волнений лета-осени 2019 в Москве и серии заметных протестных выступлений в регионах было бы естественно ожидать, что речь идет о политических преобразованиях.
Как утверждают авторы доклада, в стране построен полноценный «капитализм для своих»: им достались слишком большие доли экономического пирога. Поэтому для правящих элит экономический рост не особенно нужен, а вот повышение конкуренции могло бы им сильно вредить. Население находится в прямо противоположном положении: поскольку «передел» экономического пирога крайне маловероятен, рост благосостояния возможен только при ощутимом экономическом росте. Но его нет уже 11-й год, с 2009-го.