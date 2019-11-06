Железнодорожники России, Китая и Монголии наращивают объемы грузовых перевозок

В столице Монголии городе Улан-Батор с 28 октября по 1 ноября 2019 года состоялось совещание российско-монгольской пограничной железнодорожной комиссии и представителей железных дорог России, Китая и Монголии. Как рассказали в пресс-службе ВСЖД, на совещении обсудили итоги работы в 2019 году. Делегацию ОАО «РЖД» возглавил начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.

В ходе встречи стороны отметили уверенный рост объемов перевозок по АО «УБЖД», который может обеспечить очередной рекорд по итогам года. Если в 2018 году дорога перевезла 25,7 млн тонн грузов (+13,2% к 2017 году), то за прошедшие 9 месяцев уже перевезено 20,5 млн тонн (+9,4%).

Железнодорожники трех стран обменялись информацией о выполненных объемах перевозок грузов, включая перевозки транзитом по Монголии в сообщении между Россией и Китаем.

По словам руководителя ВСЖД, Улан-Баторская железная дорога играет важную роль в сфере укрепления экономического сотрудничества между Россией и Монголией и много лет остается надежным партнером Российских железных дорог.

Восточно-Сибирская железная дорога как филиал компании всегда поддерживает конструктивную совместную работу.

- Наращивание торговых отношений между государствами, развитие транспортной доступности и увеличение грузоперевозок являются одними из приоритетных совместных задач, - комментируют в ВСЖД.