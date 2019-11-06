Председателем Совета директоров банка «Восточный» избран Артем Аветисян

5 ноября 2019 года общим решением Совета директоров банка «Восточный» его председателем избран Артем Аветисян.

Напомним, что по положению о Совете директоров банка «Восточный» на первом заседании обновленного состава полагается избрать председателя из числа действующих членов Совета.

Светлана Труханович, которая ранее возглавляла Совет директоров банка, назначена на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления ПАО КБ «Восточный».

Вячеслав Арутюнян утвержден в должности Председателя Правления ПАО КБ «Восточный».