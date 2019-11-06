ВСЖД с начала года перевезла больше пассажиров, чем в прошлом году

Согласно оперативным данным, в январе-октябре 2019 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги в поездах дальнего следования отправлено свыше 2,5 млн пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 3,5%. Как сообщают в пресс-службе ВСЖД, электрички перевезли около 8,6 млн человек (+0,1% к уровню прошлого года).

Всего за девять месяцев 2019 года отправлено более 11,1 млн пассажиров (+0,8% к 2018 году).

В октябре 2019 года в дальнем следовании перевезено около 244 тыс. пассажиров (+4%), на электричках – более 805 тыс. пассажиров (+0,1%).

Всего в октябре отправлено более 1 млн пассажиров (+1%).