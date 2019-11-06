Новости

ВСЖД с начала года перевезла больше пассажиров, чем в прошлом году

6 ноября 2019

Согласно оперативным данным, в январе-октябре 2019 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги в поездах дальнего следования отправлено свыше 2,5 млн пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 3,5%. Как сообщают в пресс-службе ВСЖД, электрички перевезли около 8,6 млн человек  (+0,1% к уровню прошлого года).

Всего за девять месяцев 2019 года отправлено более 11,1 млн пассажиров (+0,8% к 2018 году).

В октябре 2019 года в дальнем следовании перевезено около 244 тыс. пассажиров (+4%), на электричках – более 805 тыс. пассажиров (+0,1%).

Всего в октябре отправлено более 1 млн пассажиров (+1%).


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
6 слагаемых «пассивного дома». Андрей Матвеев, архитектор, участник БАСФ-2019
«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании