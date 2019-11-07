3 главных риска отрицательных ставок - эксперты

В РАНХиГс 1 ноября прошел круглый стол «Отрицательные ставки. Перспективы их введения в России», на нем аналитики и экономисты обсудили возможные последствия введения отрицательных процентных ставок. "Forbes" опубликовали основные выводы экспертов.

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Многие российские банки уже закрыли вклады в евро или установили по ним комиссии. Например, в начале октября Ситибанк перестал принимать заявления на открытие сберегательных счетов в евро, а ВТБ отказался сразу от трех видов евровых вкладов. Отказались от некоторых депозитов также Альфа-банк, «Открытие» и «Возрождение».

Так чем страшны отрицательные ставки для российской экономики? Эксперты назвали три причины.

Причина 1. Потеря доходов для банков

Отрицательные ставки на уровне экономики будут катастрофой для российского банковского сектора, предупреждает главный стратег компании «Атон», со-учредитель GKEM Analytica Александр Кудрин.

В стране сложилась не очень хорошая ситуация с достаточностью капитала, поэтому давление на капитал со стороны основного бизнеса банков, создаст дополнительную нагрузку на бюджет с точки зрения рекапитализации банковского сектора. Такая ситуация не может не тревожить, — заметил он.

Если ставки на рынке станут отрицательными, то банки никогда не решатся применить их к физлицам. А все из-за того, что банки боятся оттока клиентских средств. говорит управляющий директор АКРА, руководитель группы рейтингов финансовых институтов Армен Даллакян. В результате сокращаются чистые процентные доходы банка, а это — один из основных источников дохода для кредитных организаций.

Причина 2. Отток клиентов

Если в России введут отрицательные ставки, клиенты банков просто перейдут на наличные, считает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

Согласно исследованию, на которое ссылается ученый, 75% опрошенных готовы переходить на наличные если им будут выставлять отрицательные депозитные ставки. Помимо этого, эксперт добавляет, что никакого смысла вводить отрицательные рублёвые ставки у нас нет — все будут стараться уйти в наличные.

Причина 3. Серьезный риск для инвесторов

Эффект отрицательных доходностей гособлигаций эксперты признают абсурдным. С одной стороны, в этих условиях многие компании и государства могут привлекать дешевое финансирование. А с другой, среди консервативных инвесторов копится риск, потому что они смещаются в ту область, где они никогда не были, и где они не всегда осознают все риски, — говорит Александр Кудрин.

Примерно также на снижение ставок на рынке госдолга реагируют и домохозяйства, считает Шибанов. Исследования показывают, что чем ниже процентные ставки по безрисковым активам, тем большую долю средств домохозяйства инвестируют в рискованные активы. А это серьезный риск, — указал он.