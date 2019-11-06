Только в каждой 4 российской компании действует пенсионный пакет

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил у работодателей, действует ли в их компаниях пенсионный пакет. В опросе приняли участие представители 600 российских предприятий и организаций. Выяснилось, что пенсионные пакеты есть у 25% современных российских компаний.
Самые популярные составляющие пенсионные пакетов: подарки к праздникам (12%), материальная помощь (9%), корпоративные мероприятия (8%). 7% работодателей выплачивают персоналу единовременное пособие при выходе на пенсию, 6% компаний установили ежемесячные фиксированные выплаты. Полис добровольного медицинского страхования для пенсионеров компании оплачивают 5% работодателей, путевки в санаторий — 4%, страхование жизни или здоровья — 3%, расходы на лечение и медикаменты — 2%. Корпоративные пенсионные программы действуют в 2% российских компаний.
Большинство представителей работодателей отмечают, что в их компаниях пенсионные пакеты отсутствуют (47%).
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Нет, не действует
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47%
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Выплаты/подарки к праздникам
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12%
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Материальная помощь
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9%
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Корпоративные мероприятия
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8%
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Единовременное пособие при выходе на пенсию
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7%
|
|
Ежемесячные фиксированные выплаты
|
6%
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Полис ДМС
|
5%
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Путевки на санаторно-курортное лечение/компенсация расходов на отдых
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4%
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29 октября 2019
Страхование здоровья/жизни/имущества
|
3%
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Корпоративная пенсия, сформированная из отчислений работодателя в НПФ
|
2%
|
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Компенсация стоимости медикаментов/лечения/протезирования
|
2%
|
|
Другое
|
5%
|
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Затрудняюсь ответить
|
28%
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