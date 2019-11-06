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Только в каждой 4 российской компании действует пенсионный пакет

6 ноября 2019

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил у работодателей, действует ли в их компаниях пенсионный пакет. В опросе приняли участие представители 600 российских предприятий и организаций. Выяснилось, что пенсионные пакеты есть у 25% современных российских компаний.

Самые популярные составляющие пенсионные пакетов: подарки к праздникам (12%), материальная помощь (9%), корпоративные мероприятия (8%). 7% работодателей выплачивают персоналу единовременное пособие при выходе на пенсию, 6% компаний установили ежемесячные фиксированные выплаты. Полис добровольного медицинского страхования для пенсионеров компании оплачивают 5% работодателей, путевки в санаторий — 4%, страхование жизни или здоровья — 3%, расходы на лечение и медикаменты — 2%. Корпоративные пенсионные программы действуют в 2% российских компаний.

Большинство представителей работодателей отмечают, что в их компаниях пенсионные пакеты отсутствуют (47%).

Нет, не действует

47%

 

Выплаты/подарки к праздникам

12%

 

Материальная помощь

9%

 

Корпоративные мероприятия

8%

 

Единовременное пособие при выходе на пенсию

7%

 

Ежемесячные фиксированные выплаты

6%

 

Полис ДМС

5%

 

Путевки на санаторно-курортное лечение/компенсация расходов на отдых

4%

 

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3%

 

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2%

 

Компенсация стоимости медикаментов/лечения/протезирования

2%

 

Другое

5%

 

Затрудняюсь ответить

28%

 

 


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