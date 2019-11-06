Два дома-памятника изъяты у иркутянина и переданы в областную собственность

Два дома по решению суда изъяты у собственника в Иркутске. Здания по улице Карла Либкнехта, 45 литеры «А» и «Б» передадут в областную собственность. Они были построены в середине XIX и входят в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба: три дома». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Исковое заявление службы поддержал Кировский районный суд Иркутска.

Эти объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Собственник не принимал мер для их восстановления, хотя еще в 2015 году он выдал службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области охранные обязательства на оба здания. В них прописаны мероприятия, которые собственник обязуется провести для восстановления зданий. Однако, они так и не были выполнены. За четыре года состояние объектов культурного наследия значительно ухудшилось. По решению суда, они перейдут в областную собственность путём выкупа. Его сумму определят независимые эксперты.

Это не первый случай изъятия памятника истории и культуры у собственника. В 2012 году решением суда Кировского районного суда Иркутска в связи с невыполнением обязательств по содержанию у предыдущих собственников было изъято самое старое деревянное здание города – дом Шубиных. Это позволило сохранить памятник, сейчас в нём идут реставрационные работы.