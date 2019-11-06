Школа Оёка получила отремонтированный спортзал и трактор

Открытие спортивного зала после капитального ремонта состоялось накануне, 5 ноября, в школе села Оёк. Об этом сообщили в районной администрации.

Капремонт в спортивном зале школы Оёка был проведен по национальному проекту «Успех каждого ребенка». Теперь в зале можно проводить различные секции. Помимо этого, оборудован кабинет для тренеров, раздевалки, установлены душевые кабины и санузлы. Всего на выполнение работ было направлено 7,3 млн рублей из средств бюджетов района и области.

Также учреждение получило новый трактор за успехи в агробизнес-образовании. В 2018 году школа стала лучшей в регионе по реализации проекта этого проекта.

Помимо трактора в школу доставили навесное оборудование, а также технику для посадки и сбора картофеля. На их приобретение из районного бюджета было выделено 2,3 млн рублей.