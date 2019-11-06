Модельная библиотека открылась в Саянске

В Саянске открылась модельная библиотека «Истоки». Она прошла конкурсный отбор Министерства культуры РФ на создание современных комфортных условий для читателей всех возрастов. Как сообщило правительство Иркутской области, из федерального бюджета на это было выделено пять миллионов рублей, из муниципального - 39 тысяч рублей.

На эти средства проведена модернизация. Книжный фонд библиотеки увеличился на 3,5 тыс. экземпляров. Были закуплены новые компьютеры, принтеры, многофункциональное устройство, проектор, экран и другое оборудование. Заключено соглашение с Российской государственной библиотекой на предоставление доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки.

Для читателей создано современное комфортное функциональное пространство. Появились зоны для индивидуальной работы, учёбы, выполнения домашних заданий с доступом к современным информационным ресурсам, мультимедийному и игровому оборудованию, есть площадки для проведения выставок, игр и творчества детей. Пространство разделили на зоны с разным уровнем допустимого шума.

Библиотека Саянска стала одной из шести библиотек в Иркутской области, которые модернизированы в рамках реализации национального проекта «Культура».