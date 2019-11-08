Известный эксперт о новом глобальном кризисе, росте экономики в России и «проблеме-2024»

Михаил Дмитриев известен точностью своих прогнозов. Он и его коллеги предсказали массовые протесты после выборов в Госдуму 2011 года и начало банковского кризиса в 2015-м. В интервью «Forbes» Михаил рассказал о новом мировом кризисе, об устойчивости русской экономики, давлении на бизнес и «проблеме-2024».

Новый мировой кризис начнется в США

Михаил связывает такое утверждение с «эффектом лампочки». У любой лампочки есть срок эксплуатации, когда лампочка отработала положенные часы, вероятность, что она перегорит, резко увеличивается. Но если лампочка пережила свой срок и продолжает работать, то мы списываем то на исключение.

С мировым кризисом происходит примерно тоже самое. Экономика США растет уже 122 месяца, это в два с лишним раза больше нормы. Рынки «усыплены» этим ростом. Но лампочка все равно должна перегореть. По мнению эксперта это произойдет после выборов президента Соединенных штатов.

«У Дональда Трампа есть все возможности, чтобы предотвратить рецессию в 2020 году. Но в 2021 году эффект от налоговой реформы будет исчерпан, а у Трампа ослабеют стимулы предотвращать рецессию», - говорит эксперт.

Кризис в США подхватит Китай, там будет как минимум резкое торможение. На ладан дышит и европейская экономика, она затормозится окончательно, и скорее всего наступит рецессия. Все это приведет к гипертрофированной глобальной рецессии. Это может быть очень неприятный кризис, о его последствиях лучше не думать.

В 2020 году российская экономика войдёт в противофазу с мировой

В отличие от мировой экономики, у нас торможения не будет. Одной из причин такого «переворота» является то, что российская экономика все больше и больше отделяется от мировой, в том числе и от финансовых потоков. Мы за эту независимость заплатили кризисом 2014-2015 годов и падением доходов населения на 10%. Благодаря этому наша невосприимчива к мировой рецессии.

Помимо этого Россия – это страна с одним из самых высоких в мире потенциалом контрциклической политики, то есть наша политика нацелена на сдерживание кризисных явлений. Также, у нас очень низкий госдолг, минимальный дефицит бюджета, большой потенциал наращивания бюджетных расходов, минимальная закредитованность корпоративного сектора — 50% ВВП против, к примеру, 250% в Китае.

В мире ситуация совсем другая. По оценкам Всемирного банка, снижение экономики США, Китая и Западной Европы на 1% приведет к падению темпов мировой экономики больше чем на 1,5%. Но Россия оказывается к этому нечувствительной.

2020 год для России станет годом экономического роста

Если нет очевидных предпосылок к отрицательным явлениям, то ускорение темпов роста уже предопределено. Рост ВВП в 2020 году может составить 2,5%, а при благоприятном стечении обстоятельств – даже 3% или еще выше.

Это произойдет по нескольким причинам:

Исчезает временный отрицательный фактор, связанный с увеличением НДС. В 2020 году впервые на рынке труда проявится повышение пенсионного возраста. По оценке Всемирного банка, фактор повышения пенсионного возраста добавит почти 1% роста ВВП с 2020 года.

Центральный банк продолжит снижение ставок, что повысит доступность кредитов для инвесторов.

Кроме того, следующий год — первый год, когда после нескольких лет экономии госрасходы начнут расти выше инфляции. Также есть вероятность, что Минфин распечатает Фонд национального благосостояния – на приоритетные нацпроекты, среди которых основная часть средств идет на инфраструктуру.

Бизнес опасается давления со стороны силовых ведомств

Предприниматели очень боятся недружественного перехвата управления. Пока шел кризис и стагнация, наращивание частных инвестиций в любом случае не стояло на повестке дня, поэтому риски силового давления на бизнес не особо влияли на инвестиционную активность. Но сейчас, когда открываются реальные возможности для оживления экономики на основе инвестиций, обостренное восприятие этих рисков способно ослабить уверенность частных инвесторов.

Сейчас сложно сказать, какое количество компаний именно по этим соображениям может отказаться от запуска новых проектов

Основная проблема российской экономики – стагнация

Если Минфин будет по-прежнему считать залогом успешного развития профицитный бюджет и бюджетное правило в его нынешнем виде, это очень опасная ситуация.

В такой ситуации, в 2024 году доходы населения так и не восстановятся до уровня 2012 года. Наверняка в 2024 население будет очень скептически настроено к выбору нового президента и новой повестку развития.

Если же российские экономические власти правильно воспользуются возможностями для антикризисного стимулирования спроса и при этом ослабят избыточное силовое давление на бизнес, тогда Россия сможет увеличить темпы роста на 2-3% в год. В этом случае реальные доходы населения к 2024 году не только восстановятся, но и превысят максимальные пики за всю историю страны.

В результате население будет более склонны к конструктивному политическому диалогу накануне президентских выборов.