Владимир Попов об исчезновении криптовалюты: «Надо соблюдать простое правило — "владеешь приватным ключом — владеешь криптовалютой"»

Владимир Попов, признанный эксперт в области информационных технологий прокомментировал для SIA.RU призыв создателя «Proof of Keys» Трейса Майера, который предложил держателям Bitcoin отказаться от хранения криптовалют на сторонних сервисах.

"Да, эта практика потери доступа к своим активами стала уже ежегодной. Я полностью солидарен с Трейсом Майером: хранить средства на сторонних ресурсах, не имея доступа к приватному ключу — моветон, а в худшем случае — потеря денег. Так было с Mt.Gox и с тех времён ничего не изменилось. Правило простое: "владеешь приватным ключом — владеешь криптовалютой". И наоборот. Страшного в заявлении ничего нет, кроме того, что большинство людей продолжают хранить средства там, где не должны", — говорит Владимир.