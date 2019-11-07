Новости

Владимир Попов об исчезновении криптовалюты: «Надо соблюдать простое правило — "владеешь приватным ключом — владеешь криптовалютой"»

7 ноября 2019

Читайте также:

Трейс Майер назвал дату исчезновения криптовалют
7 ноября 2019
Заработать на биткойнах: чем выгодны и опасны инвестиции в виртуальную валюту
6 ноября 2019

Владимир Попов, признанный эксперт в области информационных технологий прокомментировал для SIA.RU призыв создателя «Proof of Keys» Трейса Майера, который предложил держателям Bitcoin отказаться от хранения криптовалют на сторонних сервисах. 

"Да, эта практика потери доступа к своим активами стала уже ежегодной. Я полностью солидарен с Трейсом Майером: хранить средства на сторонних ресурсах, не имея доступа к приватному ключу — моветон, а в худшем случае — потеря денег. Так было с Mt.Gox и с тех времён ничего не изменилось. Правило простое: "владеешь приватным ключом — владеешь криптовалютой". И наоборот. Страшного в заявлении ничего нет, кроме того, что большинство людей продолжают хранить средства там, где не должны", — говорит Владимир.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Биткоин, криптовалюты, блокчейн. Новая нефть России?":
Все материалы сюжета (352)


Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
6 слагаемых «пассивного дома». Андрей Матвеев, архитектор, участник БАСФ-2019
«К приходу новых технологий нужно быть готовыми», - Андрей Ефимов, ГК Prostor Group, организатор БАСФ-2019
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании