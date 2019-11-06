Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%

С 6 ноября 2019 года Альфа-Банк улучшил условия по ипотечным кредитам. Теперь клиенты могут рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, по ставке от 8,69%. Ставка по рефинансированию снижена до 0,6%. Также по рефинансированию в банке увеличили размер кредита с 80% от стоимости залога до 90% по строящемуся жилью и до 85% по готовому жилью. В рамках рефинансирования банк отменил надбавку за предоставление кредита по двум документам. Ранее надбавка составляла 0,5%.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет. Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

По итогам сентября согласно данным Frank RG Альфа-Банк занял третье место по объему выдачи ипотеки. Доля рынка банка выросла до 3,4%. Прирост ипотечного портфеля банка за месяц составил 10,7%, при этом рост рынка 1,6%. Ипотечный портфель Альфа-Банка с начала года увеличился на 111% и на 1 октября 2019 года составил 74,8 млрд руб.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка https://alfabank.ru/get-money/mortgage/