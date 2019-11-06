Сбербанк реализовал первую в России технологию виртуальной транспортной карты

Сбербанк первым в России представил технологию виртуальной транспортной карты: в начале 2020 года жителям и гостям Подмосковья станет доступна возможность выпуска транспортной карты «Стрелка» в смартфонах с технологией NFC.

Виртуальной картой из приложения «Стрелка» можно будет оплатить проезд на любом виде общественного транспорта Московской области, а также в ряде музеев Подмосковья со всеми скидками обычной карты «Стрелка».

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Виртуальная транспортная карта — это очередной шаг в стратегии отказа от пластика. Теперь пассажиры смогут создать карту ʺСтрелкаʺ в любой момент при наличии интернета и сразу пользоваться всеми её преимуществами, включая уникальную систему скидок за проезд, которые могут достигать 35%. Теперь не нужно искать пункты распространения и пополнения пластиковых карт ʺСтрелкаʺ — пассажиры, которые часто пользуются общественным транспортом Подмосковья, смогут экономить время и сократить свои расходы на проезд. Банковские карты давно существуют в телефоне, и с каждым днем популярность этого метода оплаты растет. Для банка было важным сделать доступной в мобильном устройстве и транспортную карту, которая так популярна у пассажиров».

Использовать карту можно будет сразу после пополнения баланса. Пополнить баланс можно будет в мобильном приложении ЕТК «Стрелка» или воспользовавшись сервисом «Сбербанк Онлайн».

Для оплаты проезда пользователю необходимо зайти в приложение, авторизоваться, а после поднести устройство к валидатору и дождаться сигнала об успешном списании электронных денежных средств.

Ключевыми преимуществами виртуальной транспортной карты «Стрелка» являются доступность и безопасность. Разработка соответствует международным стандартам безопасности и сохранности передачи данных.

Проект реализован совместно с оператором единой транспортной карты «Стрелка»— компанией АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ», входящей в экосистему Сбербанка.

Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»:

«Если раньше пассажир терял пластиковую карту, то злоумышленники могли воспользоваться его средствами. В случае утраты мобильного телефона мошенники не смогут воспользоваться электронными денежными средствами в кошельке ʺСтрелкиʺ, так как устройство защищено паролем или технологией распознавания лица».

Сегодня функционал доступен в тестовом режиме на устройствах с операционной системой Android с поддержкой технологии NFC. Пассажирам Московской области функционал виртуальной карты станет доступен в январе 2020 года.