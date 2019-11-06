Путешествуйте с милями от Банка «Приморье» и cash-back по карте «Мир» от сервиса OneTwoTrip

Праздничные и не только путешествия стали выгоднее для участников Программы лояльности держателей карт «Мир» и «Мир-Maestro» Банка «Приморье». Платежная система «МИР» совместно с онлайн-сервисом путешествий OneTwoTrip проводит акцию* с cash-back 2% за покупки на сайте mir.onetwotrip.com.

OneTwoTrip — онлайн-сервис путешествий, позволяющий полностью спланировать туристическую или деловую поездку в любую точку мира. Бронируйте отели, оплачивайте билеты картой «Мир» и «Мир-Maestro» Банка «Приморье» на совместном портале mir.onetwotrip.com и получайте cash-back 2%.

Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту «Мир» (или «Мир-Maestro») в Личном кабинете на сайте privetmir.ru и оплачивать покупки картой «Мир» на сайте mir.onetwotrip.com. За каждую такую покупку в период действия акции на карту возвращается cash-back в размере 2% от суммы оплаты.

Также отметим, что клиенты Банка «Приморье» могут оформить индивидуальные дебетовые карты платежной системы «Мир» (и «Мир-Maestro») с подключенными программами лояльности и получать cash-back за покупки в определенных категориях**, а при использовании карты «Путешествий» — мили, которыми можно оплачивать авиа и ж/д билеты, аренду автомобилей, гостиницы.

Оформить карту Банка «Приморье» можно по телефону Контакт-центра 8-800-200-20-86 (звонок бесплатный), в мобильном приложении или любом офисе Банка «Приморье».

* Акция действует до 7 мая 2020 года. С правилами акции можно ознакомиться по ссылке.

* Cash-back — от англ. возврат наличных денег, осуществляется при оплате покупки с помощью банковских арты на счёт держателя карты. В Банке «Приморье» размер cash-back зависит от выбранной карты. Подобрать интересующий вариант можно по ссылке.