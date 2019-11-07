Примсоцбанк предлагает новогодний кредит под 11,5% годовых

Примсоцбанк ввёл в действие новый новогодний кредит со ставкой 11,5% годовых. Сумма кредита составляет 250 тысяч рублей, срок — от 25 до 60 месяцев. Предложение действует с 5 ноября по 31 декабря 2019 года при подаче онлайн-заявки.

— Пожалуй, к новому году один из лучших потребительских кредитов без справок стал ещё лучше. Низкая ставка, отсутствие справок и обеспечения кредита делают его идеальным, чтобы оперативно воплотить в реальность такие планы, как покупка новой техники или поездка в тёплые страны, — отмечает Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Для оформления кредита понадобятся два документа: паспорт и второй на выбор, например, водительское удостоверение или СНИЛС. Кредит выдаётся на сумму 250 тысяч рублей на срок от 25 до 60 месяцев. Ставка действует при подаче онлайн-заявки, при обращении в офис банка – ставка 12,5% годовых.

Особые условия по потребительскому кредитованию действуют с 5 ноября по 31 декабря 2019 года. Подробности уточняйте в офисах Банка и по телефону Единой справочной службы 8(800)200-42-02.