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ПСБ банк предоставил ГК МИЦ 8 млрд рублей на строительство ЖК «Цветочные Поляны»

6 ноября 2019

ПСБ банк и ГК МИЦ подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 8 млрд рублей на срок до 2,5 лет. Средства, привлеченные в рамках сделки проектного финансирования, будут направлены на строительство ЖК «Цветочные Поляны».

«Одна из ключевых задач для ПСБ сейчас — содействие развитию строительной отрасли, — отметил директор департамента проектного финансирования ПСБ Андрей Монахов. — Этот этап работы с одним из крупнейших девелоперов Московского региона станет фундаментом для новых совместных масштабных проектов в будущем. И уже достигнуты договоренности о финансировании банком еще одного проекта ГК МИЦ, который выйдет на рынок в ближайшее время».

Компании заключили кредитное соглашение с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу в рамках изменений в 214-ФЗ. Финансирование строительных проектов с использованием счетов эскроу позволяет повысить доступность заемных средств для компаний строительной отрасли. При этом использование счетов эскроу для расчетов по договорам долевого участия защищает физических лиц – участников долевого строительства: денежные средства перечисляются застройщику только тогда, когда объект фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах эскроу. В случае, если дом не достроен в срок, средства возвращаются дольщикам.


/ СИА /
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