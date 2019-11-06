Планируйте путешествие с картой «Мир» Солид Банка, OneTwoTrip и кэшбэком

OneTwoTrip – онлайн-сервис путешествий, позволяющий полностью спланировать туристическую или деловую поездку в любую точку мира. Бронируйте отели, покупайте билеты по карте«Мира» на совместном портале mir.onetwotrip.com и получайте кэшбэк* 2%.

убедитесь в том, что ваша карта «Мир» Солид Банка зарегистрирована в Личном кабинете на сайте privetmir.ru

планируйте свои путешествия и оплачивайте их на сайте mir.onetwotrip.com своей картой «Мир» Солид Банка

получайте кэшбэк в размере 2% от суммы оплаты обратно на карту

Подробнее...



*Кэшбэк 2% начисляется только при оплате на сайте mir.onetwotrip.com