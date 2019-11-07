ИАЦ «Альпари»: Если судьба не дает нам счастья, мы вправе требовать

Тема пенсионных изменений в России по-прежнему находится в фокусе внимания ИАЦ «Альпари». Около 75% жителей крупных городов не откладывают деньги на будущую пенсию, показал опрос «Райффайзенбанка» среди россиян, в основном имеющих доходы выше среднего. А те, кто копит, выбирают депозиты и инвестиции в ценные бумаги, отмечает Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

— Конечно, многие из опрошенных скажут, что у них просто нет денег на пенсионные накопления. Однако здесь, конечно, вопрос приоритетов. Далеко не все готовы, например, отказаться от заграничного отдыха или хорошей шубы ради будущих накоплений. Есть и национальные особенности. Вспоминая советские сберкнижки, ваучеры и дефолт 1998 года, часть россиян полагает, что накопить, в принципе, невозможно и лучше потратить деньги сейчас, в противном случае они просто пропадут.

Существует и другая более философская точка зрения, что вчера — это прошлое, а завтра может и не быть, поэтому стоит жить сегодняшним днем, максимально прожигая жизнь. То есть, если судьба не дает нам счастья, мы вправе требовать от нее удовольствий. Естественно, семейные люди намного более склонны к сбережениям. Они планируют свою жизнь и жизнь своих детей намного лет вперед.

Вместе с тем депозитам и ценным бумагам, действительно, фактически нет альтернативы. На Мосбирже существует развитый рынок капитала, вызванный санкциями дисконт к emerging markets, делает российские акции не самым плохим вложением, а дивидендная доходность даже по «голубым фишкам» может составлять 10%. Конечно, ожидаемый почти всеми мировой финансовый шторм может временно обнулить часть накоплений.

Однако дивиденды по основным фишкам будут выплачиваться, они выплачивались даже по итогам кризисных 1998, 2008 и 2014 годов. Плюс за российскими фишками стоят огромные основные фонды и серьезные товарные и денежные потоки на ключевых рынках – нефть, газ, металлургия, электроэнергетика, телекомы и т.д. И после кризиса они отскочат. Есть, конечно, серебренные и золотые инвестиционные монеты, но это отдельная история.

Как я много раз отмечал, наделавшая много шума пенсионная реформа – это злое добро. Человек обязан состояться в жизни, воспитать детей, которые позаботятся о нем в старости, сделать соответствующий размер накоплений. Если не вышло, не свезло, не получилось – ты неудачник. Даст государство из милосердия копеечку, чтобы не умереть с голоду, и на том спасибо.