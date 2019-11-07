В Култуке 8 ноября закроют железнодорожный переезд

На железнодорожном переезде 5 302 км в п. Култук Слюдянского района Иркутской области 8 ноября с 15:00 до 20:00 закроют движение автомобилей. Переезд, который находится на пересечении с п. Монды Тункинского района Бурятии, закроют из-за ремонта железнодорожного пути. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Машины высотой до 3,4 м могут проехать под железнодорожным мостом.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимому ремонту и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.