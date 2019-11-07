En+ запускает аудиогид экскурсии «Энергетика Иркутска»

Компания En+ Group объявляет о запуске туристического аудиогида «Энергетика Иркутска» в рамках празднования 65-летия объединенной энергосистемы Иркутской области.

Это первый аудиогид, который даст возможность жителям и гостям региона провести самостоятельную экскурсию по знаковым и историческим местам столицы Приангарья, связанным с развитием энергосистемы Иркутска и области в целом. На этой прогулке при помощи смартфона или планшета можно узнать, где зажглись первые фонари, с чего начиналось развитие энергоснабжения города, о людях, жизнь которых была посвящена тому, чтобы сегодня у каждого жителя Приангарья было дома светло и тепло.

Маршрут по историческому центру подготовлен совместно с клубом молодых ученых «Альянс». Всего на пути 10 точек, последовательно раскрывающих хронологию освещения и электрификации городских улиц, а также историю строительства гидроэлектростанций Ангарского каскада, напрямую связанную с историей самого Иркутска. В рамках проекта состоялся цикл из трех пешеходных экскурсий «Энергетика Иркутска», участниками которых стали более 200 человек.

Теперь «Энергетика Иркутска» доступна для всех желающих как аудиогид для самостоятельных прогулок по Иркутску. Голосом путеводителя по истории энергетики Приангарья стал народный артист России, вокалист Иркутского музыкального театра имени Н. М. Загурского Николай Мальцев. Аудиогид размещен в мобильном приложении и на специализированной платформе аудиопутеводителей izi.Travel.

Для начала экскурсии путешественникам необходимо либо открыть страницу в браузере либо скачать приложение на свое мобильное устройство, выбрать экскурсию «Энергетика Иркутска» (https://izi.travel/browse/d4e74d3f-2f01-4fb1-abbc-805f82d27389/ru) и следовать звуковым подсказкам. Пройти по маршруту смогут все бесплатно желающие, главное – надеть наушники и иметь в смартфоне мобильный интернет.

Для доступа к аудиогиду можно считать QR-код с мобильного устройства