Власти Приангарья планируют привлечь кредиты в размере 7 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета

Правительство Иркутской области намерено провести в декабре аукционы на право заключения государственных контрактов по предоставлению кредита для финансирования дефицита регионального бюджета. Как сообщили в областной администрации, запланированный размер кредитной линии составит 7 млрд рублей и будет представлен на аукционах семью равными лотами.

В министерстве финансов региона сказали, что проводимые аукционы сами по себе не ведут к увеличению долговой нагрузки, а являются лишь еще одним инструментом обеспечения сбалансированности бюджетной системы региона. То есть областная администрация возьмёт деньги в долг только в случае острой необходимости.

В соответствии с бюджетными требованиями возможные коммерческие кредиты будут привлекаться по минимальной из определенных по итогам аукциона процентным ставкам, но не более действующей ключевой ставки Банка России, увеличенной на один п.п.