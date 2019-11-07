В Иркутской области лжепрокуроры требуют с предпринимателей денег

В Иркутской области лжепрокуроры звонили представителям различных организаций и предлагали прибыть в надзорный орган, якобы для решения вопросов о проведении в отношении них проверок, либо оказать им финансовую помощь. Как сообщили в пресс-службе ведомства, звонки поступали с мобильных телефонов, номера которых зарегистрированы в других регионах.

- При поступлении подобных звонков не дайте злоумышленникам ввести себя в заблуждение. В таких ситуациях необходимо незамедлительно обращаться в органы прокуратуры в целях организации проверок по фактам мошеннических действий. – Прокомментировали в прокуратуре.