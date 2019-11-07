В Иркутске «Почту России» оштрафовали на 50 тыс. рублей за демонтаж дверей

Кировский районный суд Иркутска оштрафовал «Почту России» за демонтаж дверей входных дверей и установку пандуса на 50 тыс. рублей. Стоит напомнить, что ремонт в объекте культурного наследия регионального значения «Почтовая контора» сделали в декабре 2018 года без разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Филиал ФГУП «Почта России» указал, что ремонт выполнен с целью обеспечения доступности обязательного пенсионного страхования для всех категорий граждан, в том числе для инвалидов, в соответствии с действующим законодательством. При установке дверей и пандуса объекту культурного наследия не нанесен какой-либо ущерб. Также демонтированные двери и декоративный тамбур не представляли собой исторической ценности, поскольку имели современное происхождение, они не повреждены и переданы под охрану в Иркутский почтамт.

Однако вышеуказанные обстоятельства всё равно послужили основанием для составления протокола об административном правонарушении. Суд пришел к выводу, что ФГУП «Почта России» имело возможность для соблюдения всех правил и норм, но не приняло все зависящие от него меры по их соблюдению, в т.ч., не обратилось в службу по охране объектов культурного наследия региона для получения разрешения.

Постановление суда не обжаловалось и вступило в законную силу.