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В Иркутской области выросла средняя цена приобретения недвижимости

7 ноября 2019

В Иркутской области в сентябре выросла средняя цена приобретенных по договорам купли-продажи земельных участков, помещений и машино-мест. Данные приводит Управление Росреестра по региону.

В сентябре цена одного земельного участка в среднем составляла 651 тысячу рублей, помещения – 1,9 миллиона рублей, машино-места – 750 тысяч рублей. В августе земельные участки покупали в среднем за 398 тысяч рублей, помещения – 1,75 миллиона рублей, машино-места – 624 тысячи рублей.

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, без учета характеристик объекта недвижимого имущества.

/ СИА /
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