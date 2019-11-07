В Иркутской области выросла средняя цена приобретения недвижимости

В Иркутской области в сентябре выросла средняя цена приобретенных по договорам купли-продажи земельных участков, помещений и машино-мест. Данные приводит Управление Росреестра по региону.

В сентябре цена одного земельного участка в среднем составляла 651 тысячу рублей, помещения – 1,9 миллиона рублей, машино-места – 750 тысяч рублей. В августе земельные участки покупали в среднем за 398 тысяч рублей, помещения – 1,75 миллиона рублей, машино-места – 624 тысячи рублей.

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, без учета характеристик объекта недвижимого имущества.