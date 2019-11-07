В Бурятии браконьеры наловили омуля на 170 тыс. рублей

В Бурятии на реке Кичера задержаны двое жителей поселка Нижнеангарск, которые занимались незаконным выловом омуля. В районе села Посольское Кабанского района задержан 36-летний местный житель, который также занимался незаконным выловом омуля. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте,

Правоохранители изъяли у задержанных орудия лова и незаконно выловленную рыбу. Общий ущерб, причиненный незаконными действиями браконьеров, составил более 170 000 рублей.

Незаконный вылов омуля влечет уголовную ответственность. Нарушителям грозит до 2 лет лишения свободы.

С 1 октября 2017 года вступил в законную силу запрет на промышленный и любительский промысел омуля в озере Байкал и впадающих в него реках, включая притоки. Изменения устанавливают ограничения на вылов омуля с целью предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.