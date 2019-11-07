«ИрАэро» удалось взыскать с Росавиации 5 млн рублей

Третий из шести исков авиакомпании "ИрАэро" к Росавиации на 5 млн рублей утвердил Московский арбитражный суд. С июня компания подала шесть исков, два из них суд удовлетворил ещё в сентябре. Тогда речь шла о 52,6 млн рублей. Об этом сообщили в "Ирсити".



Известно, что третий иск может быть обжалован до конца ноября.



Также 24 октября вынесено решение по четвертому иску - на 78,7 миллиона рублей. Речь шла о выплате субсидий за перевозки в апреле и мае 2019 года. Суд отказал "ИрАэро" в удовлетворении ее требований.

Предстоит решить вопрос с ещё двумя исками – на 7,7 млн рублей, который рассмотрят середине ноября, и на 38,9 млн рублей, заседание которого назначено на конец ноября.