Электронные проездные билеты внедрены ещё в пяти территориях Иркутской области

Проезд по электронному проездному билету с 1 ноября внедрен ещё в пяти территориях Иркутской области. Бумажные документы для проезда в городском транспорте перестали использовать льготные категории граждан на территории Братского района, Саянска, Качугского городского поселения, в пригородном сообщении - на территории Братского и Казачинско-Ленского районов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На сегодня электронными билетами пользуются льготные категории граждан на территории 18 муниципальных образований области. Среди них: Иркутск, Братск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Бодайбо, Саянск, Зима, Железногорск-Илимский, Байкальск, Качуг, Вихоревка, Ангарский городской округ, а также Усть-Илимский, Нижнеилимский, Слюдянский, Бодайбинский, Братский и Казачинско-Ленский районы.

– Главная цель внедрения электронных билетов единого образца состоит в том, чтобы любой житель региона мог воспользоваться своей льготой на территории всей области и у любого перевозчика, а не только в том муниципальном образовании, где он проживает, – прокомментировали в областной администрации.