Малый бизнес в России впал в стагнацию

Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности таких предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research. Пишет в своей статье есть у «РБК».

Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 — снижение. Индекс на уровне 50 пунктов говорит о стагнации.

В первом и втором кварталах года индекс составлял 52 пункта. В прошлом году индекс RSBI тоже резко понизился во втором полугодии

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Сильнее всего на это повлияло снижение выручки — она упала у трети опрошенных предпринимателей, сообщается в исследование.



