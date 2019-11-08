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81% отечественных компаний нанимают специалистов без опыта работы

8 ноября 2019

Чаще всего это делают представители крупного бизнеса, выяснил аналитический центр Авито Работы. При этом для крупного бизнеса важным фактором выбора является возраст начинающих специалистов, для среднего – уровень образования, а для малого – наличие профессиональных интересов у начинающих кандидатов.

Преобладающее большинство работодателей (81%) сообщили, что нанимают сотрудников без опыта работы на линейные позиции. Наем новичков оказался наиболее распространен среди представителей крупного и среднего бизнеса. Каждый третий работодатель малого бизнеса (29%), наоборот, не рассматривает резюме кандидатов без опыта работы.

Наиболее часто людей без опыта работы нанимают в сфере общественного питания (97% работодателей). На втором месте по частоте утвердительных ответов – интернет-торговля (96%), на третьем – сфера образования и науки (89% респондентов).

Примечательно, что больше всего начинающих специалистов нанимают работодатели в Воронеже (93% респондентов), Санкт-Петербурге и Перми (по 85% опрошенных).

Личные и социальные качества высоко ценят работодатели всех 12 крупнейших городов страны и во всех рассматриваемых сферах, сильнее всего – работодателями оптовой торговли (81%). Исключением является сфера транспорта, где приоритетом являются профессиональные интересы кандидатов без опыта.

Большинство работодателей нанимают новичков на позиции, не требующие опыта (61%). Также распространенной причиной для найма сотрудников без опыта является развитие кадров внутри компании и обеспечение ротации персонала (56%). Третьей причиной по популярности является снижение сезонной нагрузки на штатный персонал (31%).

А вот экономия фонда оплаты труда – наименее распространенная причина для найма (14% респондентов).


/ СИА /
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