81% отечественных компаний нанимают специалистов без опыта работы

Чаще всего это делают представители крупного бизнеса, выяснил аналитический центр Авито Работы. При этом для крупного бизнеса важным фактором выбора является возраст начинающих специалистов, для среднего – уровень образования, а для малого – наличие профессиональных интересов у начинающих кандидатов.
Преобладающее большинство работодателей (81%) сообщили, что нанимают сотрудников без опыта работы на линейные позиции. Наем новичков оказался наиболее распространен среди представителей крупного и среднего бизнеса. Каждый третий работодатель малого бизнеса (29%), наоборот, не рассматривает резюме кандидатов без опыта работы.
Наиболее часто людей без опыта работы нанимают в сфере общественного питания (97% работодателей). На втором месте по частоте утвердительных ответов – интернет-торговля (96%), на третьем – сфера образования и науки (89% респондентов).
Примечательно, что больше всего начинающих специалистов нанимают работодатели в Воронеже (93% респондентов), Санкт-Петербурге и Перми (по 85% опрошенных).
Личные и социальные качества высоко ценят работодатели всех 12 крупнейших городов страны и во всех рассматриваемых сферах, сильнее всего – работодателями оптовой торговли (81%). Исключением является сфера транспорта, где приоритетом являются профессиональные интересы кандидатов без опыта.
Большинство работодателей нанимают новичков на позиции, не требующие опыта (61%). Также распространенной причиной для найма сотрудников без опыта является развитие кадров внутри компании и обеспечение ротации персонала (56%). Третьей причиной по популярности является снижение сезонной нагрузки на штатный персонал (31%).
А вот экономия фонда оплаты труда – наименее распространенная причина для найма (14% респондентов).