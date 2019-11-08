Иркутск оказался на 123 месте в рейтинге дружелюбности

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне относятся к соседям в своих городах, и составили ежегодный рейтинг 200 городов.

Средняя оценка по стране остается достаточно высокой уже на протяжении четырех лет – 7,3 балла из 10 возможных. Однако в 2019 году жители оценили отношения с соседями на 0,3 балла ниже, чем раньше. Самым доброжелательным городом остается Грозный — с 8,3 балла. А самым недружелюбным стал Якутск — с 6,4 балла.

Шесть из десяти позиций в верхней части рейтинга заняли южные города. Лидером остался Грозный. В столице Чеченской Республики жители оценили дружелюбие соседей на 8,3 балла. Это меньше, чем в прошлом году: тогда горожане поставили 9 баллов.

Также по сравнению с прошлым годом снизились оценки у Геленджика (7,9 балла против 8,2) и подмосковного Чехова (7,8 вместо 7,9). Северск (Томская область), который принял участие в опросе первый раз, занял сразу второе место с результатом в 8,2 балла. Третье место поделили Гурьевск, который также участвует в исследовании впервые, Ессентуки и Майкоп. Они получили от местных жителей 8 баллов.

Среди городов-миллионеров лидируют столицы национальных республик: Казань с 7,4 и Уфа с 7,3 балла. Уфа, впрочем, лишь на сотые доли балла опередила Санкт-Петербург, Красноярск, Москву и Нижний Новгород. Оценки ниже других получили Ростов-на-Дону и Челябинск: по 6,9 балла.

В общем рейтинге даже Казань и Уфа не попали не только в топ-10, но и в число первых 50 городов: у столицы Татарстана 60-е место, а Уфа оказалась на 84-м. 88-ю строчку рейтинга занял Санкт-Петербург, а столица с 97-м местом уступила Красноярску — самый молодой мегаполис на 91-м месте.

За исключением Уфы, Нижнего Новгорода и Красноярска, в городах-миллионерах оценки отношений с соседями снизились. Больше других потеряли за год Пермь, Самара и Челябинск: 0,4 балла.