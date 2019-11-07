Новости

В Иркутске уничтожили 80 кг груш неизвестного происхождения

7 ноября 2019

На оптово-розничной плодоовощной базе Иркутска выявили 80 кг груш без маркировки и этикеток. Предприниматель не смог представить каких-либо товаросопроводительных документов, а также документов подтверждающих его происхождение. Как сообщает Иркутская таможня, фрукты решено было уничтожить на городском полигоне твердых бытовых отходов.

Напомним, в России введено продовольственное эмбарго в отношении стран Европы, а также США, Канады, Австралии - всего около 40 стран, из которых запрещен импорт определенных продуктов питания, овощей и фруктов и т.д.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Проект «Южное побережье Байкала»
Туристические оазисы от Сбербанка: как подольше задержать туриста на Байкале
Туризм на Байкале: топ-13 бизнес-идей от Сбербанка
Туризм на Байкале: взгляд бизнесмена
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании