В Иркутске уничтожили 80 кг груш неизвестного происхождения

На оптово-розничной плодоовощной базе Иркутска выявили 80 кг груш без маркировки и этикеток. Предприниматель не смог представить каких-либо товаросопроводительных документов, а также документов подтверждающих его происхождение. Как сообщает Иркутская таможня, фрукты решено было уничтожить на городском полигоне твердых бытовых отходов.



Напомним, в России введено продовольственное эмбарго в отношении стран Европы, а также США, Канады, Австралии - всего около 40 стран, из которых запрещен импорт определенных продуктов питания, овощей и фруктов и т.д.