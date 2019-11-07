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С туристическим потенциалом Приангарья познакомились российские туроператоры и СМИ

7 ноября 2019

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере туризма между агентством по туризму Иркутской области, Сибирской Байкальской Ассоциацией туризма и туроператорами было подписано 7 ноября на круглом столе. Предметом соглашения является организация всестороннего и эффективного сотрудничества сторон для развития туризма в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Круглый стол состоялся в рамках информационного тура. Стоит сказать, что Иркутская область стала первой точкой в маршруте, который организовало федеральное агентство по туризму. В делегации, которая посетила область, входит семь представителей туроператоров и средств массовой информации из России (Москва, Владивосток), Германии и Чехии. Они отправились в тур, чтобы познакомиться с туристическим потенциалом Сибири и дальнего Востока.


/ СИА /
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