«Играя, выздоравливай!» Байкальский банк поддержал волонтерский проект

В педиатрическом отделении Ивано - Матренинской больницы начала работать комната психологической разгрузки. Инициатором проекта «Играя,выздоравливай» является благотворительный фонд "Я Волонтер", Байкальский банк Сбербанка России выступил партнером акции.

Волонтеры помогают детским больницам Иркутской области уже на протяжении 10 лет, благодаря меценатам в лечебных учреждениях создаются игровые зоны. «Под крылом нашего фонда уже 15 отделений больниц. Проект «Играя - выздоравливай!» создает игровые комнаты, а значит атмосферу детства и радости, для малышей, которые вынуждены находиться на лечении», рассказала Диана Козулина, директор благотворительного фонда «Я Волонтер». «В отделении патологии для новорожденных и недоношенных малышей Ивано - Матренинской больницы мы решили открыть именно комнату психологической разгрузки, чтобы поддержать в первую очередь мам маленьких пациентов. Ведь от их душевного равновесия зависит во многом выздоровление ребенка. Сбербанк стал нашим помощником и мы очень признательны за этот сердечный отклик».

Владимир Новожилов, главный врач Ивано -Матренинской больницы:

«Очень важно, чтобы мама и самые близкие наших маленьких пациентов могли адаптироваться к условиям больницы, умели преодолеть стресс от того, что ребенок болен и находится на лечении. Для многих сама ситуация нахождения малыша, тем более новорожденного, в больнице- сродни катастрофе. Вот почему именно здесь было важно создать специальные условия. Все получилось, кабинет психолога заработал».

Наталия Цайтлер, управляющий Иркутским отделением Сбербанка № 8586:

«Мы считаем очень важной поддержку детей, которые с первых дней своей жизни получают медицинскую помощь в Ивано - Матренинской больнице, и их родителей. И когда встал вопрос о помощи, у нас даже размышлений не было. Сегодня мы видим результат общих усилий, комната, где с мамами будет работать психолог, получилась комфортной и уютной. Скоро здесь появятся еще и специальные тренажеры. Пусть это общее участие всех партнеров благотворительной акции поможет детям в выздоровлении».

Проект «Играя, выздоравливай» может получить продолжение уже на всероссийском уровне. Идея фонда "Я Волонтер» вошла в десятку лучших волонтерских проектов Всероссийского конкурса «Доброволец России», на сайте www.добровольцыроссии. рф (номинация «Оберегая сердцем») сейчас идет общественное голосование. Если иркутские добровольцы наберут по количеству голосов большинство, войдут в тройку лидеров конкурса— проект «Играя, выздоравливай» получит дополнительную финансовую помощь и продолжится уже в создании игровой детской зоны в нефрологическом отделении Ивано-Матренинской больницы Иркутска.