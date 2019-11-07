ФНС: С 2021 года для организаций отменяется обязанность представления деклараций по транспортному и земельному налогам

С 2021 года снижается административная нагрузка на организации. Для них отменяется обязанность по представлению налоговых деклараций по транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие периоды в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ. Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 04.09.2019 № ММВ-7-21/440@ о признании утратившими силу приказов об утверждении форм деклараций по транспортному и земельному налогам.

При этом с 2021 года для верификации платежей по транспортному и земельному налогам, поступивших за соответствующий налоговый период, организациям будут направляться сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах указанных налогов.

Кроме того, с 2021 года сохранится возможность приёма деклараций (уточненных налоговых деклараций) по транспортному и земельному налогам за налоговые периоды ранее 2020 года. В случае реорганизации компании инспекции также будут принимать уточненные налоговые декларации, если первоначально они были получены в течение 2020 года.