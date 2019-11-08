Аналитики Альфа-Банка: Укрепление рубля не выглядит устойчивым

Рынки ждут торговой договоренности между США и Китаем, что поддерживает рост котировок нефти и части валют развивающихся рынков. Рубль также выигрывает от внешнего фона, но пока его укрепление не выглядит устойчивым, считают аналитики Альфа-Банка.

Возможность торгового соглашения успокоила рынки

Прошлая торговая неделя завершилась глобальным оптимизмом на финансовых рынках. Это было связано с ощутимым прогрессом в торговых переговорах США и Китая: уже на следующей неделе инвесторы ожидают заключение «первой фазы» торгового соглашения. В настоящий момент Си Цзиньпин и Д.Трамп решают, где именно на территории США они могли бы встретиться для подписания этого документа. Сообщается, что накануне визита Си Цзиньпина в США Пекин потребовал от Белого дома отказаться от повышения пошлин на китайские товары в декабре, а также отменить пошлины, повышенные в сентябре. Новостной фон благоприятствует спросу на рискованные активы. На торгах во вторник курс доллара к юаню опустился ниже 7,00 впервые с августа 2019 г.

Капиталы обходят евро стороной

Не взирая на рост интереса к рискованным активам, доллар США остаётся очень крепок. А на евро давят неопределённость дальнейшей судьбы Brexit и ограниченность потенциала монетарной экспансии ЕЦБ. Пара EUR/USD в ближайшее время будет торговаться в нисходящем канале. Ближайшие уровни поддержи - сопротивления 1,1040 – 1,1140.

На рынок нефти возвращается позитив

Во вторник цены на нефть марки Brent достигли уровней выше 63,00, но в среду после публикации Минэнерго США данных о запасах, показавших ускоренный рост запасов сырой нефти по сравнению с ожиданиями, котировки вернулись к отметкам 61,80-62,00. Тем не менее, инвесторы позитивно настроены на рост котировок нефти на фоне надежд на торговую сделку США и Китая, а также вероятного соглашения членов ОПЕК+ сократить добычу в следующем году. Аналитики Альфы ожидают торговлю по данному активу в диапазоне 60,50-63.00 $ за барр.

Рубль в числе укрепившихся валют

С начала ноября большинство валют развивающихся рынков показало некоторое укрепление, включая российский рубль, который на торгах в праздничный день 4.11 пытался пробить уровень 63,20, но был быстро откуплен. Рубль по-прежнему интересен инвесторам, вчера на аукционе ОФЗ Минфин привлек 17,7 млрд руб. при спросе в 23,6 млрд руб. Подписание торгового соглашения США и Китая может двинуть пару USD/RUB к отметке 63,00. Но поскольку в ноябре в США должно состояться обсуждение оборонного бюджета (который включал в себя поправки в виде санкций против госдолга РФ), то до конца года укрепление рубля не выглядит устойчивым. В ближайшую неделю эксперты Альфа-Банка ожидают торговлю по паре USD/RUB в диапазоне 63,20-64,60.