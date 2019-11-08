Сбербанк снижает ставки по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками, заявки на которые будут поданы с 08.11.2019.

Скидка на процентные ставки по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками:

для кредитов сроком до 7 лет увеличена на 0,2 п.п. и составит 2,2 п.п.

для кредитов сроком от 12 до 30 лет составит 1 п.п.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,1%.

Также при оформлении ипотечного кредита сроком на 7-12 лет по программе субсидирования с застройщиками доступна скидка 1,5 п.п. на ставку по ипотеке.

Подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой по ипотеке Сбербанка и выбрать квартиру у застройщиков, участвующих в программе субсидирования, можно на DomClick.ru.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:

«Сбербанк трансформирует процесс ипотеки, делая его выгодным для всех участников рынка недвижимости. Застройщикам — с точки зрения привлечения покупателей и повышения спроса, покупателям — для оформления ипотеки со сниженной ставкой при покупке квартиры в новостройке».