8–9 ноября в Москве впервые пройдет крупнейший форум Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey

Крупнейший форум Восточной Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ), который проводится при поддержке Сбербанка и других ведущих компаний стартует завтра, 8 ноября, в Москве.

В ходе первого дня конференции (Science Day) спикеры поделятся результатами своих исследований по различным направлениям ИИ. Будут действовать секции по универсальному ИИ (Artificial General Intelligence), компьютерному зрению (computer vision), анализу речи (speech analytics & speech techs), обработке естественного языка (natural language processing), рекомендательным системам (recommender systems), философии и методологии ИИ, новым методам машинного обучения (AutoML, MetaML).

С докладами выступят: Юрген Шмидхубер, научный руководитель Swiss AI Lab IDSIA, профессор Университета Лугано, один из создателей LSTM нейронных сетей; Брайан Катандзаро, вице-президент по прикладным исследованиям в области глубокого обучения NVIDIA; Бен Герцель, CEO и главный исследователь в Singularity.Net, ведущий мировой эксперт в области сильного искусственного интеллекта, автор 20 научных книг и более 140 научных статей; Андрей Курпатов, руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка и другие спикеры — представители крупнейших международных и российских компаний.

Второй день форума (Business Day) будет посвящен прикладному применению научных разработок в различных сферах бизнеса и общественной жизни. Дискуссии пройдут в секциях «ИИ и умные города», «ИИ и ретейл», «ИИ и промышленность», «ИИ и этика», «ИИ и телеком», «ИИ и финансовый сектор», «ИИ и медицина», «Тренды развития ИИ». Также состоится панельная дискуссия «ИИ и страхование».

Спикерами Business Day станут: Билл Паучер, профессор компьютерных наук Ассоциации вычислительной техники (ACM) при Бейлорском университете, исполнительный директор международной студенческой олимпиады по программированию ACM; Александр Крайнов, руководитель Лаборатории машинного обучения и технологии искусственного интеллекта Яндекса, отвечающий за направление экспериментальных продуктов и технологий на базе ИИ и другие эксперты.

Принятая указом Президента России В. В. Путиным Национальная стратегия по развитию искусственного интеллекта преследует цели обеспечения благосостояния, качества жизни населения страны и позволит значительно увеличить технологическое лидерство. Сбербанк принял активное участие в разработке положений нацстратегии и намерен совместно с правительством страны и компаниями-партнерами работать над ее успешной реализацией. В рамках форума AI Journey 8–9 ноября 2019 года будут обсуждаться шаги по реализации утвержденной национальной стратегии.

Помимо конференции, в рамках AI Journey проходило международное онлайн-соревнование. Его участникам необходимо было разработать алгоритм, который способен успешно ответить на вопросы экзаменационного теста, основываясь на информации из открытых источников. Цель соревнования — приблизиться к созданию Artificial General Intelligence, универсального искусственного интеллекта, который находится на одном уровне с человеческим и способен решать множество разнообразных задач. Принять участие в состязании можно было как индивидуально, так и в составе команды. Итоги соревнования будут подведены 8 ноября, в первый день конференции.

Форум AI Journey — это новая площадка для обмена мнениями и получения актуальной информации об искусственном интеллекте и его применении в России и за рубежом. AI Journey стал логическим продолжением Sberbank Data Science Journey (SDSJ), который с успехом проводился три года подряд и доказал большую потребность научного и бизнес-сообщества в необходимости организации еще более масштабной дискуссионной площадки по Data Science и искусственному интеллекту. Также под эгидой AI Journey в семи городах России (Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Калининград, Санкт-Петербурге, Владивосток) в октябре-декабре 2019 года проходят региональные конференции, посвященные машинному обучению, анализу данных и искусственному интеллекту.