Сбербанку повышен Национальный рейтинг корпоративного управления

В ходе проведения Российским институтом директоров ежегодной процедуры оценки качества корпоративного управления Сбербанка значение Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) Банка было повышено с НРКУ 8 до уровня НРКУ 8+. За всю историю существования рейтинга (с 2004 года) ПАО Сбербанк стало первым обществом, получившим столь высокую оценку применяемых им стандартов и практик корпоративного управления.

Банк подтвердил свое лидерство в области внедрения лучших практик корпоративного управления среди российских компаний, имеющих НРКУ.

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 8+ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Риски потерь собственников, связанные с качеством корпоративного управления, незначительны.