Сбербанк и РусГидро заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Сбербанк и РусГидро заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и член Правления, первый заместитель генерального директора «РусГидро» Андрей Казаченков.

В рамках соглашения помимо традиционно рассматриваемого сотрудничества в области транзакционной и инвестиционно-банковской деятельности, стороны планируют изучить опыт применения решений по управлению распределенными реестрами данных, платформы программной роботизации, облачные решения и технологии искусственного интеллекта, предусматривается взаимодействие в организации обучающих программ в сфере инновационного развития и технологий.

Сотрудникам РусГидро банк предложит специальные тарифы на услуги, оказываемые компаниями Группы Сбербанк, в частности банковские карты, льготное кредитование, программы страхования и покупок со скидками.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы планомерно развиваем наше сотрудничество с холдингом «РусГидро», предоставляя весь спектр банковских и финансовых услуг и продуктов. Совместно реализуем проекты, привлекая инвестиции в строительство и модернизацию инфраструктуры энергетических объектов в нашей стране. Благодаря подписанному сегодня соглашению, мы сможем эффективнее обмениваться знаниями и ключевыми компетенциями, лучшими практиками и технологиями для ускорения развития наших компаний. Мы рады предложить нашему надежному партнеру удобные сервисы экосистемы Сбербанка, которые закрывают самый широкий спектр потребностей наших частных и корпоративных клиентов».

Андрей Казаченков, член Правления, первый заместитель генерального директора «РусГидро»:

«РусГидро и Сбербанк имеют многолетний опыт сотрудничества. Совместно мы реализовали уникальный для российского рынка механизм финансового контроля и мониторинга строительства объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке. Уверен, что в сотрудничестве с таким важным партнером, как Сбербанк, РусГидро найдет новые современные инструменты для повышения эффективности своей деятельности».