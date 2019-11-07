ВТБ Капитал Брокер в два раза увеличил объемы бизнеса

По итогам девяти месяцев 2019 года выручка ВТБ Капитал Брокер от оказания услуг выросла до 654 млн рублей, что в два раза превышает показатели за три квартала прошлого года. Чистая прибыль компании увеличилась на 46%, до 225 млн рублей. Объем активов на счетах клиентов достиг 700 млрд рублей, рост по сравнению с началом года составил 35%.

Существенного роста финансовых показателей за отчетный период компания достигла благодаря улучшению уровня сервиса и расширению продуктовой линейки ВТБ Капитал Брокер. В 2019 году компания обеспечила клиентам прямой доступ к основным американским и европейским торговым площадкам, полный доступ к инструментам денежного рынка. Также был реализован механизм единого счёта для институциональных клиентов, добавлена возможность конвертации валюты с лотом в 1 USD и EUR. Помимо этого, появилась возможность построения индивидуальной формы отчёта брокера для клиентов, повысилась гибкость компании в определении активов, принимаемых в обеспечение.

«ВТБ Капитал Брокер сегодня — это динамично развивающаяся компания. Предложение лучших решений для приумножения средств клиентов является стратегически важной задачей для нас. Результаты девяти месяцев свидетельствуют о наших амбициозных планах — по итогам года мы рассчитываем продемонстрировать серьезный рост всех показателей бизнеса, будем еще активнее увеличивать свою долю на рынке», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Справка

ВТБ Капитал Брокер создан в 2008 году. Компания ориентирована на обслуживание институциональных, корпоративных, состоятельных клиентов и предлагает индивидуальные решения в области инвестиций в рублёвые и валютные инструменты с использованием современных технологий дистанционного обслуживания, маржинального кредитования и информационно-аналитической поддержкой. Компания входит в бизнес ВТБ Капитал Инвестиции — единую платформу инвестиционных продуктов группы ВТБ, которая предоставляет услуги по управлению активами для российских и международных инвесторов, брокерское обслуживание розничных и корпоративных клиентов, финансовое консультирование и обслуживание на рынках Форекс. Общий объем активов под управлением бизнеса превышает 1,9 трлн рублей.