ВТБ и ВЭБ.РФ профинансируют строительство перегрузочного комплекса в порту Ванино

Проект будет реализован на принципах фабрики проектного финансирования.

Банк ВТБ, госкорпорация ВЭБ.РФ и компания «ВаниноТрансУголь» подписали кредитное соглашение о финансировании строительства высокотехнологичного угольного терминала, которое реализуется в морском порту Ванино в Хабаровском крае.

Планируемый грузооборот 1 очереди терминала составит 12 млн тонн угля в год. Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Проект позволит создать более 600 новых рабочих мест. Общий потенциальный грузооборот терминала — до 24 млн тонн угля в год.

Объем финансирования от банков-партнеров в рамках программы «Фабрика проектного финансирования» составит 34 млрд рублей.

В рамках синдицированного кредита ВЭБ.РФ профинансирует более трети стоимости 1-й очереди проекта.

Николай Цехомский, первый заместитель председателя — член Правления ВЭБ.РФ: «Инвестиции в создание современной портовой инфраструктуры являются одним из важнейших приоритетов ВЭБ.РФ. Мы благодарим наших уважаемых партнеров и выражаем уверенность, что результатом нашей совместной работы будет не только положительный эффект для экономики Дальнего Востока, но и расширение возможностей для роста российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона».

Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей — старший вице-президент ВТБ, отметил: «Финансирование строительства специализированного угольного терминала в порту „Ванино“ стало первой сделкой в сфере портовой инфраструктуры, которая реализуется ВТБ совместно с ВЭБ.РФ в рамках фабрики проектного финансирования. Банк ВТБ имеет значительный опыт в организации финансирования крупных инфраструктурных проектов. Строительство терминала „ВаниноТрансУголь“ расширяет инфраструктуру для дальнейшего увеличения экспорта российского угля и способствует развитию экономики Дальнего Востока».

Юрий Тямушкин, Генеральный директор Управляющей компании «ВаниноТрансУголь»: «Строительство 1 очереди терминала находится в продвинутой стадии: построены основные производственные объекты, завершается монтаж технологического оборудования и пуско-наладочные работы. Помимо развития экономики Дальнего Востока и портовой инфраструктуры края, компания „ВаниноТрансУголь“ активно участвует в развитии социальной инфраструктуры района, включая строительство служебного жилья, поддержку образовательных учреждений, направленную на развитие будущего кадрового резерва и создание благоприятных условий для жителей Дальнего Востока».