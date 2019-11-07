Новости Чистая прибыль ВТБ за 9 месяцев 2019 года увеличилась до 128 млрд рублей Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности. Андрей Костин, Президент — Председатель Правления банка ВТБ, отметил: «C начала текущего года мы продолжали развитие универсального банковского бизнеса, нарастив рыночные доли в сегментах розничного обслуживания и малого и среднего бизнеса, а также сохранив лидерские позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе. Одновременно с этим мы диверсифицировали и усовершенствовали наши продукты и услуги, запустив целый ряд важных инициатив в цифровой экономике, дополняющие интенсивный органический рост бизнеса. ВТБ продемонстрировал уверенный рост прибыльности в 3 квартале 2019 года, что подтверждает наш прогноз по чистой прибыли по итогам 2019 года. Продолжающаяся цифровая трансформация наших сервисов, а также работа по усилению клиентоцентричности бизнес-модели позволят группе ВТБ добиться новых успехов в будущем». ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ млрд рублей 30 сентября 2019 г. 30 июня 2019 г. 31 декабря 2018 г. Изм. за 9М 2019 г., % или б.п. Изм. за 3КВ 2019 г., % или б.п. Активы 15 624,6 15 055,3 14 760,6 5,9% 3,8% Кредиты и авансы клиентам (до вычета резервов под обесценение) 11 912,7 11 623,2 11 423,5 4,3% 2,5% Кредиты юридическим лицам 8 491,3 8 323,6 8 435,0 0,7% 2,0% Кредиты физическим лицам 3 421,4 3 299,6 2 988,5 14,5% 3,7% Средства клиентов 11 288,4 10 738,0 10 403,7 8,5% 5,1% Средства юридических лиц 6 485,7 6 029,5 5 995,8 8,2% 7,6% Средства физических лиц 4 802,7 4 708,5 4 407,9 9,0% 2,0% Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 5,5% 5,7% 5,7% (20 б.п.) (20 б.п.) Кредиты / Средства клиентов 99,1% 101,5% 102,8% (370 б.п.) (240 б.п.) По итогам 9 месяцев и 3 квартала 2019 года группа ВТБ добилась сбалансированного роста, усилив рыночные позиции в приоритетных сегментах Кредитный портфель За 9 месяцев 2019 года совокупный кредитный портфель Группы вырос на 4,3% до 11 912,7 млрд рублей на фоне высоких темпов роста розничного кредитования.

Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 19,3% и 18,0%, увеличившись с начала года на 60 б.п. и 20 б.п. соответственно.

Портфель кредитов юридическим лицам увеличился с начала года на 0,7%, при этом второй квартал подряд наблюдался рост; в 3 квартале 2019 года портфель кредитов юридическим лицам вырос на 2,0%. Высокие темпы роста показывал портфель кредитов заемщикам из сегмента малого и среднего бизнеса, его объем вырос на 12% с начала года и на 4% в 3 квартале 2019 года. Доля кредитов заемщикам из сегмента СМБ в общем портфеле кредитов юридическим лицам выросла с начала года на 2 п.п. до 13%.

Портфель кредитов физическим лицам вырос с начала года на 14,5%, в 3 квартале 2019 года рост замедлился до 3,7%.

Портфель потребительских кредитов вырос на 16% с начала года и на 4% за 3 квартал 2019 года, при этом портфель ипотечных кредитов вырос на 14% с начала года и на 3% за 3 квартал 2019 года.

По состоянию на 30 сентября 2019 года доля обеспеченных кредитов (ипотеки и автокредитов) в общем портфеле кредитов физическим лицам составила 52%, не изменившись с начала года. Средства клиентов Средства клиентов увеличились с начала года на 8,5% до 11 288,4 млрд рублей. Доля клиентского финансирования в совокупных обязательствах Группы выросла на 2 п.п. до 80%.

Соотношение совокупного кредитного портфеля и средств клиентов (LDR) на 30 сентября 2019 года составило 99,1% (101,5% на 30 июня 2019 года и 102,8% на 31 декабря 2018 года).

По итогам 9 месяцев 2019 года объем привлеченных средств клиентов — юридических лиц вырос на 8,2%, клиентов-физических лиц – на 9,0%. Доля группы ВТБ на рынке клиентских привлечений в корпоративном и розничном сегментах в России составила 21,1% и 15,0%, увеличившись с начала года на 40 б.п. и 100 б.п. соответственно.

Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах по состоянию на 30 сентября 2019 года составила 2,4% (2,4% на 30 июня 2019 года, 2,0% на 31 декабря 2018 года). Отчет о прибылях и убытках Сравнение показателей отчета о прибылях и убытках приведено на базе модифицированных показателей за 9 месяцев 2018 года (без учета ПАО «Почта банк», ООО «МультаКарта», СК "ВТБ Страхование", ПАО «ВТБ Банк» (Украина) и Банка ВТБ (Белград), что обеспечивает корректность анализа. Дополнительное раскрытие, показывающее, как выглядел бы отчет о прибылях и убытках без учета этих компаний, приведено в консолидированной финансовой отчетности Банка ВТБ (ПАО) за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, в разделе «Прочая дополнительная финансовая информация». млрд рублей 9 мес. 201 9 г. 9 мес. 2018 г., модифицированный Изм., % 3КВ 2019 г. 3КВ 2018 г., модифицированный Изм., % Чистые процентные доходы 323,8 330,7 (2,1%) 110,2 110,2 0,0% Чистые комиссионные доходы 67,3 63,2 6,5% 22,4 22,1 1,4% Чистые операционные доходы до создания резервов 425,0 423,2 0,4% 155,2 141,7 9,5% Создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы (1) (77,8) (98,9) (21,3%) (32,4) (38,2) (15,2%) Расходы на содержание персонала и административные расходы (184,3) (154,4) 19,4% (58,7) (51,6) 13,8% Чистая прибыль 128,0 133,3 (4,0%) 51,2 36,0 42,2% Возврат на капитал (ROE) 11,1% 12,0% (90 б.п.) 13,0% 9,6% 340 б.п. (1) Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски. В 3 квартале группа ВТБ продемонстрировала положительную динамику прибыльности на фоне роста ключевых доходов В 3 квартале 2019 года наблюдалась положительная динамика прибыльности: чистая прибыль Группы составила 51,2 млрд рублей, увеличившись на 42% по сравнению с 3 кварталом прошлого года.

За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль составила 128,0 млрд рублей, ниже показателя за 9 месяцев 2018 года на 4%. Учитывая, что по итогам 1 полугодия снижение показателя год к году составляло 21%, уровень прибыльности 3 квартала ликвидировал большую часть отставания, продолжение этой тенденции в 4 квартале позволит достичь целей по чистой прибыли и добиться прироста этого показателя по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом.

Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2019 года составили 323,8 млрд рублей, по сравнению с 330,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года вследствие снижения чистой процентной маржи на фоне ужесточения денежной политики, начатого в сентябре 2018 года. Чистая процентная маржа за 9 месяцев 2019 года составила 3,3% по сравнению с 3,9% за 9 месяцев 2018 года. Стоимость фондирования выросла на 50 б.п. по сравнению с прошлым годом и составила 5,3% за 9 месяцев 2019 года, что способствовало росту процентных расходов на 26,4%, в то время как процентные доходы росли более медленными темпами — на уровне 13,5%, поскольку доходность активов, генерирующих процентный доход, сопоставима со значение за прошлый год и составила 8,4%.

Цикл снижения ключевой ставки, начатый во второй половине июня 2019 года, вывел динамику чистой процентной маржи Группы на траекторию роста. Продолжение этой тенденции в результате последовательного снижения ключевой ставки в сентябре и октябре и опережающей переоценки обязательств приведет к росту чистой процентной маржи в 4 квартале и по итогам года по сравнению с 9 месяцами 2019 года.

Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2019 года выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 67,3 млрд рублей. В 3 квартале 2019 года чистые комиссионные доходы составили 22,4 млрд рублей, увеличившись на 1,4% по сравнению с 3 кварталом 2018 года. На динамику чистых комиссионных доходов в 3 квартале оказал влияние разовый рост расходов по программам лояльности вследствие существенных изменений по ним. В дальнейшем при отсутствии этого эффекта ожидается более сильный органический рост чистых комиссионных доходов. Снижение стоимости риска, обусловленное стабильным качеством активов, оказало положительное влияние на финансовый результат Стоимость риска составила 1,0% в 3 квартале и 0,9% за 9 месяцев 2019 года, снизившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на30 б.п. и 50 б.п. соответственно. Расходы на создание резервов составили 32,4 млрд рублей в 3 квартале и 77,8 млрд рублей за 9 месяцев 2019 года, снизившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на15,2% и 21,3% соответственно. Снижение стоимости риска и расходов на создание резервов произошло на фоне стабильного качества портфелей во всех бизнес-сегментах.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 30 сентября 2019 года сократилась до 5,5% или на 20 б.п. по сравнению с 31 декабря 2018 года и по сравнению с 30 июня 2019 года. Резервы под обесценение на 30 сентября 2019 года составили 6,1% от совокупного кредитного портфеля (6,3% на 30 июня 2019 года и 6,4% на 31 декабря 2018 года). Покрытие неработающих кредитов резервами на 30 сентября 2019 года составило 112,4% (110,8% на 30 июня 2019 года и 112,0% на 31 декабря 2018 года). Рост операционных расходов вызван консолидацией операционных банков, а также неравномерной календаризацией, в 3 квартале наблюдалось замедление роста расходов Расходы на персонал и административные издержки составили 184,3 млрд рублей за 9 месяцев 2019 года, увеличившись на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из них 6,4 п.п. связано с консолидацией в отчетность группы ВТБ банков «Возрождение» (ПАО), ПАО «Саровбизнесбанк» и ПАО «Запсибкомбанк». При этом в 3 квартале 2019 года темп роста расходов замедлился, расходы за период составили 51,6 млрд рублей, увеличившись на 13,8% по сравнению с 3 кварталом 2018 года. . Кроме того, более высокие темпы роста расходов в начале года связаны с неравномерной календаризацией по кварталампеременной части оплаты труда(более ранним признанием этих расходов в 2019 году по сравнению с предыдущим годом), что обуславливает замедление темпа роста расходов в 3 квартале и окажет влияние на динамику расходов 4 квартала. Дополнительный вклад в рост расходов внесло повышение налога на добавленную стоимость в 2019 году.

Также в 3 квартале наблюдается положительная динамика соотношения расходов и чистых операционных доходов (CIR), которое составило 37,8% в 3 квартале и 43,4% за 9 месяцев 2019 года. ПРОЧИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Лидерство в инвестиционном банковском бизнесе По итогам отчетного периода ВТБ Капитал сохранил лидирующие позиции, заняв 1-е место в рэнкинге организаторов местных долговых выпусков для российских эмитентов, 1-е место в рэнкинге организаторов международных долговых выпусков для российских эмитентов и став лидером среди организаторов долговых выпусков в Восточной Европе за период согласно данным Dealogic, Refinitiv и Bloomberg. Развитие группы ВТБ в цифровой экономике В сентябре 2019 года начал свою работу ВТБ Мобайл. Сервис доступен в Москве и скоро будет запущен и в Санкт-Петербурге, в ближайшем будущем появится в других городах России. ВТБ Мобайл является виртуальным мобильным оператором связи на базе инфраструктуры Tele2. Среди основных целей проекта для ВТБ, помимо формирования единой экосистемы, стоит отметить рост лояльности клиентов, повышение эффективности индивидуальных предложений на базе новой информации о клиентах, снижение расходов на услуги связи, в частности на SMS-информирование, максимальная защита информации о клиентах, новый канал привлечения клиентов. У клиентов ВТБ появится возможность пользоваться связью по уникально низким ценам.

В третьем квартале 2019 года ВТБ начал создание жилищной экосистемы. Запущены сервисы электронной регистрации сделок и витрина новостроек для цифровой ипотеки. Целью данного проекта является создание платформы, которая позволит клиентам решить большинство вопросов с недвижимостью в режиме одного окна.

В августе 2019 года Банк приобрел оператора фискальных данных «Первый ОФД», который передает фискальные данные в близком к реальному времени режиме от контрольно-кассовой техники в Федеральную налоговую службу. Приобретение «Первого ОФД» в еще большей степени расширит возможности банка в области анализа больших данных и проведения мониторинга финансового положения корпоративных клиентов в режиме реального времени, усовершенствует скоринговые модели и предложит сервис, более адаптированный под потребности клиентов. Развитие платформы ВТБ Капитал Инвестиции в части инвестиционных продуктов для физических лиц Группа ВТБ активно развивает платформу по предоставлению комплексных инвестиционных услуг для широкого круга инвесторов на российском рынке – ВТБ Капитал Инвестиции, в том числе инвестиционные продукты и услуги для клиентов - физических лиц. Объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции превышает 1,9 трлн рублей, из них 810 млрд рублей приходится на клиентские активы физических лиц, которые увеличились на 40% по сравнению с 31 декабря 2018 года и на 14% по сравнению с 30 июня 2019 года. Более 213 тысяч новых клиентов привлечено на обслуживание за отчетный период, из них более 115 тысяч в 3 квартале 2019 года. Клиентская база достигла более 600 тысяч клиентов.

Брокерское обслуживание розничных клиентов продолжает демонстрировать активный рост – ежемесячно на протяжении 2 и 3 кварталов 2019 года отмечались рекордные приросты – свыше 50 тысяч новых счетов в месяц. Общий портфель активов частных клиентов составил 603 млрд рублей, увеличившись на 43% за 9 месяцев 2019 года.

Цифровые сервисы ВТБ Капитал Инвестиции – это яркий пример успешной цифровой трансформации группы ВТБ. ВТБ уделяет значительное внимание развитию инвестиционного мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции», которое дает доступ более чем к 3,5 тысячам различных инвестиционных инструментов. В 2019 году в приложении запущены функции робоэдвайзора и инвестиционное консультирование, стала доступна торговля иностранными акциями, в 3 квартале стала возможна покупка ОФЗ-н. Через приложение совершено операций на сумму более 1,6 трлн рублей. eg

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