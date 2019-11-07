ПСБ и "Мир" предлагают клиентам онлайн-игру «Карта Мира»

Держатели карт «Мир» банка ПСБ могут выигрывать ценные призы в онлайн-игре «Карта Мира», которую запустила платежная система. «Карта Мира» начинается с мини-игры, в которой могут участвовать все посетители сайта www.game.privetmir.ru. После ее прохождения для держателей карт «Мир» открываются следующие уровни — несколько локаций партнеров и Суперигра.

На протяжении всей игры участники будут получать виртуальные монеты за прохождение заданий и онлайн-квестов в игре, а также за покупки по карте «Мир» — по одной монете за каждую покупку свыше 50 рублей. Держателей карт «Мир» ждут ценные призы от известных брендов: Юлмарт, ivi.ru, kari, OneTwoTrip, Sunlight. А в Суперигре участники получат возможность выиграть билеты на матч сборной России по футболу, денежные вознаграждения и другие призы.

«Наша стратегическая задача как платежной системы — сделать карту «Мир» частью повседневной жизни людей. Для этого мы не только регулярно разрабатываем новые выгодные предложения и преимущества по «Миру», но и экспериментируем с форматами коммуникации с пользователями. Игровой формат давно уже доказывает свою успешность в разных сферах, и мы решили предложить держателям карт «Мир» не только получать выгоду, но и увлекательно провести время», — отметил коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.

«Мы рады предоставить нашим клиентам возможность воспользоваться всеми преимуществами карт ПСБ платежной системы «Мир», — отметил директор департамента клиентских взаимоотношений ПСБ Даниил Ткач. — Игра «Карта Мира» дополнит программу лояльности для карт ПСБ, по которой можно получать до 10% кэшбэка или до 5% на остаток средств на счете».

С подробностями про новый проект и списком участвующих банков можно ознакомиться по ссылке.