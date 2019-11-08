Индекс RSBI: малый бизнес больше сокращает штат, чем нанимает новых сотрудников

Индекс деловой активности малого бизнеса RSBI в 3 квартале снизился до 50,9 п., что указывает на остановку роста деловой активности в сегменте МСБ. Снижение показали три компонента индекса — кадры, продажи, инвестиции, тогда как компонент доступности финансирования впервые за год вырос. Число сокращающих штат компаний превысило долю его наращивающих.

Основные тренды

Индекс продаж за квартал существенно снизился с 52,3 п. до 47,8 п.

Показатели свидетельствуют о том, что выручка малого бизнеса балансирует между отсутствием роста и даже небольшим снижением.

34% компаний МСБ надеялись на рост выручки в 3 кв. 2019 года. Фактические результаты оказались ниже: рост выручки отметили 23% опрошенных предпринимателей, а падение – 35%. Кварталом ранее показатели составляли 28% и 33%, соответственно.

Кадровый индекс упал ниже средних значений за аналогичные периоды прошлых лет и ушел в зону стагнации, составив 49,4 п.

Еще квартал назад наблюдался паритет между теми, кто преимущественно нанимает и увольняет сотрудников. В третьем квартале доля компаний МСБ, наращивающих штат, не изменилась, составив 13%, а доля сокращающих выросла до 14%

Индекс инвестиций в 3 кв. снизился до 54,6 п.

Темпы роста инвестиций замедлились, но компании малого бизнеса от них не отказываются.

Индекс доступности финансирования начал расти после трех кварталов стагнации и составил 52,2 п.

Впервые за год доля предпринимателей, отметивших легкость получения кредитов (36%), превысила число, указавших сложности (28%). При этом доля МСБ, обращавшихся за финансированием в банк, достигла максимума за три года наблюдения – 21%. Из тех, кто обратился в банк за кредитом в 3 квартале, одобрение получили 57% предпринимателей.

За год доля компаний, которым вообще не требуется дополнительное финансирование, сократилась с 72% до 56%.

«Во втором полугодии Центральный банк взял курс на снижение ставок. С 7,75% в июне ключевая ставка снизилась до 6,5% в октябре (-1,25 п.п.) Это способствовало снижению ставок по кредитам со стороны банков и увеличению темпов роста кредитования. Данный фактор также способствовал улучшению динамики индекса доступности финансирования RSBI», — говорит руководитель блока «Средний и малый бизнес» ПСБ Константин Басманов.

Индекс RSBI — ежеквартальное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованного ПСБ банком совместно с «Опорой России». В XXI волне опроса приняли участие владельцы и топ-менеджеры 2300 компаний сектора МСБ из 23 регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Если индекс остается равен 50,0 п. – на рынке наблюдается стагнация.