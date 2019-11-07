ПСБ: 3000 взяли, что дальше?

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В четверг вновь на российском фондовом рынке преобладали «бычьи» настроения, чему способствовал позитивный внешний фон. Так, несмотря на рост запасов углеводородов в США, ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог восстановить позиции и закрепиться выше 62 долларов за баррель. Также поддержку нашим акциям оказала динамика западных фондовых площадок.

На фоне подвижек в торговых переговорах между США и Китаем спрос на рисковые активы преобладал, в результате чего к вечеру основные европейские индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США в ходе первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7% и 0,5% соответственно. На таком фоне к 18.15 мск. индекс МосБиржи вырос на 0,8%, поднявшись до 3003 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги МТС и «префы» Транснефти, прибавившие более 1,5%.

Хуже рынка торговались акции Полюса и ФСК ЕЭС, потерявшие 2,3% и 0,9% соответственно. Отметим, что в ходе сегодняшней сессии индекс МосБиржи достиг психологически важного уровня – 3000 пунктов. При этом растут риски коррекции. Здесь может сказаться и перегретость рынка, и желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям. В этой связи растет возможность отката индекса МосБиржи в район 2800 – 2900 пунктов. Что же касается возможности дальнейшего роста, то для его продолжения нашему рынку могут понадобиться существенные позитивные новости, что позволит переломить тенденцию к фиксации прибыли.

На валютной секции Московской биржи рубль смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее на фоне коррекции на рынке энергоносителей. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,2%, торгуясь чуть выше 63,7 рубля, евро снизился на 0,4%, уйдя ниже 70,5 рубля. Отметим, что сегодня российская валюта была поддержана, как динамикой рынка энергоносителей, так и ситуацией в валютах развивающихся стран. При этом с третей декады октября пара USD/RUB продолжает двигаться в диапазоне 62,5 – 64 рубля, с безуспешными попытками выйти за его границы. Вчера, кроме верхней границы этого коридора, доллар также протестировал и краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября. Сил на преодоление двойного сопротивления не хватило, что может говорить в пользу роста вероятности возвращения американской валюты к нижней границе диапазона.