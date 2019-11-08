Иркутянин Евгений Потапов стал лауреатом всероссийской премии Highload++

Иркутянин Евгений Потапов стал лауреатом всероссийской премии Highload++. Её вручили в конце первого дня одноимённой конференции в Москве

Конференция Highload++ в этом году проходит в 13-й раз. Она является одной из крупнейших IT-конференций страны, собирая специалистов по информационным технологиям и экспертов из крупнейших отечественных и зарубежных компаний. Начиная с прошлого года, в рамках конференции вручается премия Highload++ — за вклад в развитие IT-экосистемы нашей страны. Одним из лауреатов 2019 года стал Евгений Потапов, вот уже 11 лет бессменно возглавляющий иркутскую компанию ITSumma.

— Мне очень лестно, конечно, хотя я считаю, что это награда, прежде всего, не моя лично, а всей компании. Признание экспертного сообщества, признание всего IT-коммъюнити в адрес компании, которая работает в Иркутске и может серьёзно конкурировать с крупными федеральными игроками — это дорогого стоит. Что ж, нам остаётся, как говорится, держать марку, и благодаря нашему замечательному коллективу, уверен, мы сделаем это! — сказал Евгений Потапов.

ITSumma начала работу в 2008 году. О том, как это было, Евгений рассказал в интервью Газете Дело в 2014 году. Сейчас Компания специализируется на технической поддержке веб-проектов, создании инфраструктур, обработке и анализе больших данных и внедрении систем мониторинга. В числе её клиентов — S7, Utair, ТАСС, М.Видео, Олимпийский комитет России, BBDO Россия, KupiVIP, Наше Радио. Сайты, которые поддерживает ITSumma, ежедневно посещают свыше 150 миллионов человек.