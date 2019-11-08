Ирина Шмарихина назначена главным бухгалтером «Открытие Брокер»

Главным бухгалтером «Открытие Брокер» назначена Ирина Шмарихина, ранее занимавшая позицию руководителя департамента операционного моделирования в финансовой группе БКС. Её ключевой задачей на новой должности станет осуществление бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности «Открытие Брокер».

Ирина Шмарихина окончила Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-экономист», обладает более чем 30-летним опытом работы на российском финансовом рынке.

Профессиональная карьера Ирины Шмарихиной в качестве руководителя подразделений, отвечающих за бухгалтерский учёт и отчётность в компаниях-профучастниках рынка ценных бумаг, началась в 2000 г. с должности главного бухгалтера в группе «Уралсиб». С 2004 по 2012 гг. г-жа Шмарихина занимала аналогичную должность в группе компаний «Тройка Диалог», курируя вопросы организации и контроля бухгалтерского, налогового и управленческого учёта. В 2012-2016 гг. Ирина работала главным бухгалтером в группе компаний «Сбербанк CIB».

С 2017 по 2019 гг. Ирина Шмарихина возглавляла департамент операционного моделирования в финансовой группе БКС, где успешно занималась построением глобальной модели трансфертного ценообразования, оптимизацией операционной модели компании, выстраиванием процесса налогового планирования, контролем текущих налоговых рисков и решением других задач.

В «Открытие Брокер» приоритетным направлением работы Ирины станет осуществление бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности компании.

«Наём такого высококвалифицированного специалиста как Ирина Шмарихина с огромным опытом работы в крупнейших финансовых компаниях усиливает команду “Открытие Брокер” в очень важной для брокерского обслуживания сфере бухгалтерского учёта и налогообложения. Компетенции Ирины, её экспертиза, безусловно, станут одними из ключевых факторов успеха в достижении тех амбициозных целей, которые наша компания поставила перед собой в ближайшей перспективе», — прокомментировал назначение врио генерального директора «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.