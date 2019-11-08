71% иркутян готовы к четырехдневной рабочей неделе, но только с сохранением зарплаты

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Иркутска, чтобы выяснить их отношение к возможному переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Большинство опрошенных соискателей (50%) не считают, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие 3-5 лет. 28%, напротив, считают, что такой сценарий вполне возможен.

71% работающих соискателей готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю только при условии сохранения зарплаты. 12% при этом готовы к этому переходу в любом случае. 14% в принципе не готовы переходить на четырехдневную рабочую неделю, причем среди мужчин эта доля выше, чем среди женщин. Также охотнее выражают свою неготовность к переходу владельцы компаний и топ-менеджеры.

40% соискателей, так или иначе готовых к переходу на четырехдневную рабочую неделю, готовы ради этого перехода работать интенсивнее. Еще 30% заявили, что готовы увеличить продолжительность рабочего дня ради того, чтобы рабочая неделя сократилась на один день. 29% при этом не готовы ничего менять.

Пятница — наиболее предпочтительный день недели для еще одного выходного, по мнению 57% соискателей. 29% высказались за то, чтобы сделать выходным понедельник. 14% выступили за среду. Как правило, чем выше должность работающего соискателя, тем чаще он выступает за то, чтобы сделать выходным понедельник.

Если бы предполагалось уменьшить число рабочих часов в неделю, 37% опрошенных соискателей предпочли бы пятидневную рабочую неделю с сокращенным количеством рабочих часов в день, а 63% — отдали бы предпочтение четырехдневной рабочей неделе с тем же количеством рабочих часов в день.

Для 64% опрошенных соискателей основным плюсом перехода на четырехдневную рабочую неделю является возможность больше времени проводить с семьей и друзьями. Еще для 37% — это возможность заняться домашними делами. 14% считают плюсом возможность подработки. 8% не видят плюсов в переходе на четырехдневную рабочую неделю вообще.

Для 71% респондентов основным минусом перехода на четырехдневную рабочую неделю является сокращение зарплаты. Опасаются увеличения рабочего дня и переработок 45% соискателей. Не видят минусов в переходе 9% соискателей.